В Китае напомнили о решимости в защите целостности страны

Китай не рекомендует другим странам недооценивать способность КНР защищать свою территориальную целостность, в частности, по тайваньскому вопросу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщили в посольстве КНР в Вашингтоне.

"Никто не должен недооценивать приверженность, решимость и способность Китая защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Мы не позволим никому никаким образом отделить Тайвань от Китая", - следует из сообщения.

При этом отмечается, что продажа оружия США Тайваню вызывает подрыв суверенитета Китая.

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