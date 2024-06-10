https://news.day.az/world/1667200.html В Китае напомнили о решимости в защите целостности страны
В Китае напомнили о решимости в защите целостности страны
Китай не рекомендует другим странам недооценивать способность КНР защищать свою территориальную целостность, в частности, по тайваньскому вопросу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщили в посольстве КНР в Вашингтоне.
"Никто не должен недооценивать приверженность, решимость и способность Китая защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Мы не позволим никому никаким образом отделить Тайвань от Китая", - следует из сообщения.
При этом отмечается, что продажа оружия США Тайваню вызывает подрыв суверенитета Китая.
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