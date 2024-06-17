Пентагон хочет вывести слежку за спутниками на новый уровень технологий
Американское военное ведомство планирует использовать искусственный интеллект для того, чтобы следить за иностранными спутниками. Об этом сообщает портал Defence One со ссылкой на директора компании Slingshot Aerospace по вопросам информации и ИИ Дилана Кеслера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В рамках этого проекта, Управление перспективных исследований и разработок Пентагона (DARPA) заключило с компанией Slingshot Aerospace контракт на разработку соответствующего ИИ.
По словам Кеслера, система, получившая имя Agatha, может на основе анализа траектории движения космических аппаратов выделять те, которые используются в военных целях. Как отмечает представитель компании, в том числе для ведения разведки - в качестве примера он привел ситуацию в 2015 году, когда российский спутник "Луч" якобы приблизился к американским спутникам Intelsat для перехвата информации.
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