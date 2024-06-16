Финляндия закупит минометные боеприпасы

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил закупку минометных боеприпасов для Оборонительных сил на сумму около €50 миллионов. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, снаряды закупят у отечественной Componenta Manufacturing Oy в течение 2025-2028 годов.

В публикации отмечается, что в результате договора 210 человек будут обеспечены работой на год. Таким образом, закупка повлияет на занятость в стране.

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