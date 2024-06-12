КНР намерена принять меры в случае введения ЕС пошлин на электромобили

Китайские власти введут необходимые меры в случае введения Евросоюзом пошлин на электромобили китайского производства. Об этом заявило Министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай будет внимательно следить за дальнейшими действиями европейской стороны и решительно примет все необходимые меры. Мы обеспечим твердую защиту законных прав и интересов национальных предприятий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте торгового ведомства.

Как в нем уточняется, Пекин настаивает, чтобы Брюссель "исправил ошибки" и принял "эффективные меры в соответствии с важным консенсусом, который недавно был достигнут на трехсторонней встрече лидеров Китая, Франции и ЕС". По оценке Минкоммерции, Еврокомиссия "в одной руке держит знамя зеленого развития, а в другой - протекционистскую дубинку, занимаясь политизацией торгово-экономических вопросов и используя их в качестве оружия".

В заявлении подчеркивается, что подобная позиция ЕС подрывает китайско-европейское сотрудничество в борьбе с климатическими изменениями.

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