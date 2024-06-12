В Нидерландах назвали сроки поставок F-16 Украине

Нидерланды планируют передать истребители F-16 Украине этим летом, рассказала министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. Ее слова приводит "Украинская правда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану", - рассказала министр, добавив, что сначала Украина получит самолеты от Дании.

По ее словам, подготовка инфраструктуры и обслуживающего технического персонала проходит в соответствии с планом, согласованным сторонами. В то же время Оллонгрен признала, что F-16 не изменят ход конфликта.

"На войне не бывает так, что одно оружие меняет ход войны. Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему превосходству в воздухе. Но это не может произойти сразу", - подчеркнула министр.

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