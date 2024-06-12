Армянская полиция начала задерживать протестующих

В Армении полицейские начали задерживать возле парламента страны сторонников движения "Тавуш во имя Родины", которое возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ

Силовики также задержали блогера Давида Минасяна.

По информации канала, к протестующим присоединились представители движения "Бабон Тер-а" (Женщина в ответе).

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