Британия подозревает Китай в шпионаже через фуражки

Минобороны Великобритании заподозрило китайского поставщика армейских эмблем для головных уборов в шпионаже, пишет Finanical Times, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Есть опасения, что в значки на кепках могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчик. Результатом является задержка с введением значков на кепках, поскольку Великобритания не имеет возможности производить их так быстро и дешево", - пояснил высокопоставленный чиновник ведомства.

Собеседники FT в западных спецслужбах разошлись в оценках подозрений Лондона. Один из них подчеркнул, что значки однозначно должны быть сделаны в Британии, второй назвал риск небольшим, поскольку кокарды "настолько малы, что ни один жучок не будет долго работать от аккумулятора и не сможет передавать сигнал на расстояние".

Подряд на производство значков получила йоркширская компания Wyedean Weaving, которая частично задействует заводы в Китае. В этой компании подчеркнули, что уже 15 лет сотрудничают с китайскими заводами и прежде подобных опасений не было. Там также заверили, что по прибытии в Великобританию значки будут проверены.

Схожие опасения возникли не так давно при обсуждении закупок памятных монет для вручения высокопоставленным лицам, рассказал FT бывший глава комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. Тогда, по его словам, в комитете шли горячие споры насчет того, производить монеты в Британии либо сделать их впятеро дешевле в Китае. В результате комитет решил произвести монеты в Великобритании из соображений безопасности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!