Китай объявил о новых мерах в отношении поставок из Европы

Китай начал новое антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из стран Европейского Союза (ЕС), стоимость которого составила в прошлом году 1,83 миллиарда долларов, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале говорится, что указанные меры стали очередным шагом в нарастающей торговой напряженности между Пекином и Брюсселем, хотя речь и идет о незначительной части импорта КНР из стран сообщества, оцененного в 2023-м в 282 миллиарда долларов.

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