Швейцарская конференция по Украине оказалась разочаровывающей, и ее участники не добились значимых результатов. Такое мнение приводится в китайской газете, передает Day.Az со ссылкой на ТАССGlobal Times.

"Двухдневная мирная конференция в Швейцарии по украинскому кризису, которую провели без участия России, подошла к разочаровывающему концу, - говорится в материале издания. - Мирная конференция завершилась без какого-либо существенного прогресса".

В статье отмечается, что ключевые региональные державы, включая Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию и ЮАР, не подписали совместное коммюнике по результатам форума. Финальный документ был расплывчатым, в нем затронуты такие темы, как ядерное оружие, продовольственная безопасность и освобождение военнопленных, но оставлены без внимания ключевые вопросы о том, как и когда положить конец конфликту, а также тема восстановления Украины, пишет Global Times.

"В рамках этой конференции Украина и возглавляемая США западная клика приложили огромные усилия, чтобы привлечь внимание стран глобального Юга, но их план провалился", - указывается в материале.

Научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, комментируя отказ крупных стран глобального Юга подписать коммюнике, назвал документ несбалансированным, поскольку он отражает лишь претензии Украины. "После этого саммита призывы к России присоединиться к такому собранию для мирных переговоров в будущем станут только сильнее", - сказал Чжан Хун.

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