В Польше считают, что ЕС грозит распад

Евросоюз может распасться через 10-15 лет, если не будет решен вопрос миграционного контроля. Такое мнение выразил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если мы не сможем контролировать миграцию, нам грозит [распад] Шенгена. Если Шенген падет, то аргументов в пользу существования ЕС будет все меньше. И в определенной перспективе ЕС может распасться. Это очень реалистичный сценарий на ближайшие 10-15 лет", - отметил политик в эфире радиостанции Radio ZET.

Он пояснил, что на внутренних границах некоторых государств сообщества может быть введен погранконтроль, если в скором времени не будут внесены поправки в недавно принятый миграционный пакт ЕС. Это может стать первым шагом к сворачиванию Шенгенской зоны, подчеркнул Дущик.

14 мая Совет ЕС окончательно утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища, который включает ужесточение всех миграционных норм Евросоюза. Этот обширный свод реформ, разрабатываемый с 2015 года, вводит, в частности, принципы создания на границе фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют очевидных прав на предоставление убежища, чтобы упростить их последующую высылку за пределы ЕС. Пакт также упрощает порядок высылки из европейских стран всех остальных лиц, которым отказано в убежище или виде на жительство. В то же время вводится квотированное расселение мигрантов по странам Евросоюза, от которого можно отказаться, внеся определенную плату в специальный фонд на их содержание. Доходы от этих мер должны быть направлены на оборудование границ ЕС и миграционных лагерей.

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