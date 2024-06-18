Пашинян позвонил Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, об этом сообщила администрация президента Турции.

В ходе переговоров оба лидера подтвердили наличие политической воли к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий.

Лидеры обратили внимание на важность продолжения переговоров между специальными представителями по процессу нормализации.

Эрдоган и Пашинян выразили удовлетворение продолжающимся диалогом между высокопоставленными чиновниками Турции и Армении.

Они также обсудили последние события в регионе и международную повестку дня.

Президент Турции также выразил соболезнования премьер-министру Пашиняну в связи с наводнением в северных районах Армении.

Кроме того, в ходе беседы Пашинян поздравил президента Эрдогана с праздником Гурбан-байрамы, а Эрдоган поздравил Пашиняна с наступающим праздником Преображения Господня.

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