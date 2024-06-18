Пашинян позвонил Эрдогану
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, об этом сообщила администрация президента Турции.
В ходе переговоров оба лидера подтвердили наличие политической воли к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий.
Лидеры обратили внимание на важность продолжения переговоров между специальными представителями по процессу нормализации.
Эрдоган и Пашинян выразили удовлетворение продолжающимся диалогом между высокопоставленными чиновниками Турции и Армении.
Они также обсудили последние события в регионе и международную повестку дня.
Президент Турции также выразил соболезнования премьер-министру Пашиняну в связи с наводнением в северных районах Армении.
Кроме того, в ходе беседы Пашинян поздравил президента Эрдогана с праздником Гурбан-байрамы, а Эрдоган поздравил Пашиняна с наступающим праздником Преображения Господня.
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