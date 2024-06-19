США планируют продать Тайваню партию беспилотников

Соединенные Штаты объявили о контрактах на $360,2 млн на продажу Тайваню 291 беспилотного летательного аппарата ALTIUS 600M-V и 720 барражирующих боеприпасов Switchblade 300, а также сопутствующего оборудования. Об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий запрос на покупку этих систем был отправлен Тайбэйским экономическим и культурным представительством в США (де-факто посольство острова). В контракте отмечается, что Тайвань получит пусковые системы, наземные системы управления, транспорт для перевозки вооружений. В рамках договоренностей предусмотрено обучение личного состава, предоставление запчастей и техобслуживание.

С точки зрения американского правительства, выполнение соглашений отвечает "национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США". Сделка "не изменит базовый военный баланс в регионе", утверждают Госдепартамент и Пентагон. По версии американских властей, сделка "поддержит постоянные усилия [Тайваня] по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала". Она также якобы "повысит способность [Тайваня] противостоять текущим и будущим угрозам, поддержит политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе".

Разрешение на выполнение договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.

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