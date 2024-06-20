https://news.day.az/world/1669335.html Григорян провел консультации с помощником Макрона
Григорян провел консультации с помощником Макрона
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в рамках рабочего визита во Францию встретился с еще одним советником президента Франции по иностранным делам Эмманюэлем Бонном.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи была обсуждена ситуация в регионе, процесс развития двусторонних отношений Армения-Франция, сотрудничество на двусторонней и многосторонней платформах.
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