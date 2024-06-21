https://news.day.az/world/1669772.html Взрыв на заводе в Италии
Взрыв на заводе в Италии
На заводе по производству алюминия в итальянском Больцано на севере страны произошел взрыв. Об этом сообщается в эфире телеканала RAI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В результате происшествия пострадали не менее шести человек. Один из них доставлен в критическом состоянии в реанимационное отделение полиции, а еще четверо - в ожоговые центры в Милане, Вероне, а также в немецком Мурнау.
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