https://news.day.az/world/1669832.html Стрельба в США - есть погибшие и раненые
Стрельба в США - есть погибшие и раненые
По меньшей мере два человека погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в американском городе Фордайс (штат Арканзас).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в продуктовом магазине. Отмечается, что стрелявший был ранен при задержании. Другие подробности пока не приводятся.
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