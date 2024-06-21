Стрельба в США

- есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли, восемь пострадали в результате стрельбы в американском городе Фордайс (штат Арканзас).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в продуктовом магазине. Отмечается, что стрелявший был ранен при задержании. Другие подробности пока не приводятся.

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