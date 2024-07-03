https://news.day.az/world/1672420.html В Тбилиси встретились главы МИД Армении и Грузии
В Тбилиси встретились главы МИД Армении и Грузии
Министр иностранных дел Армении находится с визитом в Грузии.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МИД Армении.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках визита встретился с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
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