В Тбилиси встретились главы МИД Армении и Грузии

Министр иностранных дел Армении находится с визитом в Грузии.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МИД Армении.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках визита встретился с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

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