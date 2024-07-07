Лондон отверг референдум об объединении Ирландии

Правительство Великобритании не собирается в ближайшее время давать разрешение на проведение референдума об объединении Северной Ирландии с Республикой Ирландия.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил британский министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн в эфире телеканала Sky News.

По его мнению, на данный момент не созрели условия для проведения подобного голосования. "Соглашение Страстной пятницы было очень внимательно изучено, обсуждено, исправлено на стадии черновой версии и подписано. Условия или критерии для голосования о границе предельно понятны. Оно возможно тогда, когда министр по делам Северной Ирландии придет к мнению, что в случае проведения голосования жители Северной Ирландии отдадут свой голос за объединение Ирландии. Нет никаких свидетельств того, что это условие было соблюдено", - сказал он.

Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы), подписанное в 1998 году, положило конец вооруженному противостоянию в Ольстере между протестантами-лоялистами (юнионистами), выступавшими за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства, и католиками-националистами, которые хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Число убитых в ходе 30-летнего конфликта, известного в Великобритании и Ирландии под названием The Troubles ("Смута"), превышает 3,5 тыс. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.