Франция движется к политической нестабильности после победы левых на парламентских выборах, поскольку в стране нет традиции формирования коалиционного правительства. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

"Франция, по всей видимости, движется к политической нестабильности после того, как неожиданная победа левой коалиции на воскресных выборах в законодательный орган не дала ни одной партии возможности претендовать на большинство, необходимое для управления страной", - говорится в сообщении издания.

По оценке агентства, неясно, "как страна, не имеющая традиции коалиций, сформирует правительство, способное принимать законы".

Напомним, что до этого сообщалось, что левая коалиция "Новый народный фронт" победила на парламентских выборах во Франции, получив 182 депутатских мандата в Национальном собрании.

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