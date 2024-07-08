Беспорядки в Париже после выборов

Сторонники левых сил устроили беспорядки в центре Парижа после объявления предварительных итогов внеочередных выборов в парламент Франции, лучший результат на которых показала левая коалиция "Новый народный фронт". Как передает Day.Az, об этом сообщают французские СМИ.

Как отмечают корреспонденты с места событий, празднующие победу левой коалиции парижане нападали на полицию, применяя петарды, дымовые шашки и другие предметы. На видео, которые публикуют СМИ, видно также, как протестующие громят остановки, витрины магазинов и кафе. Полицейские, в свою очередь, применяли слезоточивый газ и задерживали отдельных погромщиков.

По данным парижской полиции, всего в демонстрации на площади Республики приняли участие около 8000 человек. Сколько из них поучаствовали в беспорядках - неизвестно.

Французское издание Le Figaro сообщает также об одном пострадавшем правоохранителе во французском Нанте. В него, как пишут журналисты, празднующие победу левой коалиции запустили бутылку с зажигательной смесью.