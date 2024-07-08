https://news.day.az/world/1673568.html Канада осудила расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан
Канада осудила расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан
Канада выступила против расширения еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.
"Канада решительно осуждает решение правительства Израиля одобрить строительство новых поселений на Западном берегу [реки Иордан]", - говорится в заявлении канадского МИД в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В министерстве отметили, что такие действия израильских властей нарушают международное право и ставят под угрозу безопасность палестинцев, израильтян и других жителей региона. "Мы настоятельно призываем правительство Израиля отменить это решение", - отметили в МИД.
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