Канада осудила расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан

Канада выступила против расширения еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Канада решительно осуждает решение правительства Израиля одобрить строительство новых поселений на Западном берегу [реки Иордан]", - говорится в заявлении канадского МИД в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В министерстве отметили, что такие действия израильских властей нарушают международное право и ставят под угрозу безопасность палестинцев, израильтян и других жителей региона. "Мы настоятельно призываем правительство Израиля отменить это решение", - отметили в МИД.