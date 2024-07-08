Макрон временно оставил Атталя на посту премьера

Президент Франции в понедельник принял в Елисейском дворце премьер-министра, который подал прошение об отставке. Эммануэль Макрон отклонил его, попросив Габриэля Атталя "временно" остаться во главе правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Атталь объявил о намерении покинуть пост, который занимает с января, после того, как были оглашены результаты воскресных парламентских выборов. На них президентская коалиция "Вместе" проиграла коалиции левых сил. А ультраправые стали третьими.

"Участие в этой кампании было моим долгом. С самого её начала я предупреждал о трёх рисках: риске того, что "Непокорённая Франция" получит абсолютное большинство, что оно достанется "Национальному объединению" и риске исчезновения движения, которое воплощает наши идеи и ценности. Сегодня французы отбросили все эти три риска", - сказал Атталь.

Без большинства в парламенте сформировать правительство будет сложно, как и назначить на пост премьера того, кто устроил бы всех. Макрон попросил Атталя остаться для "поддержания стабильности в стране". Тем более, что во Франции через считанные недели начнутся Летние Олимпийские Игры.

В отличие от других европейских стран, Франция не привыкла к подобной ситуации, - когда парламенте нет доминирующей партии. По мнению аналитиков, на выход из политического тупика уйдут многие недели или даже месяцы.

Представители победившего "Нового народного фронта" раскритиковали решение президента оставить Атталя на посту.

"Господин Атталь остаётся на должности премьера "для поддержания стабильности". Любопытная демократическая концепция - действовать так, будто выборы не вынесли вердикт. Атталь представляет меньшинство. Поэтому единственный возможный вариант для обеспечения стабильности - это позволить управлять большинству, которое представляет Новый народный фронт", - написал в своём микроблоге депутат Нацсобрания от партии "Непокорённая Франция", входящей в ННФ, Эрик Кокрель.

Крупнейший в стране профсоюз CGT потребовал от Макрона "уважать решение избирателей" и "призвать к формированию нового правительства" на основе программы "Нового народного фронта".

Левые пообещали представить свою кандидатуру на пост главы французского правительства "в течение недели".

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