В Белом доме возник хаос из-за выступления Байдена

В Белом доме возник хаос из-за выступления президента США Джо Байдена на дебатах 27 июня. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Associated Press (AP).

"Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью", - говорится в материале издания.

Неуверенное выступление Байдена привело к необычайно публичному обвинению, утечкам информации о частных телефонных разговорах между ним и демократами и вопросам о присутствии его сына Хантера в Белом доме. Автор статьи отмечает, что это побудило сотрудников администрации анонимно высказать свои опасения по поводу способности президента выполнять свою работу.

"Не говоря уже о драме, разыгравшейся на Капитолийском холме, где несколько демократов публично призвали Байдена уйти в отставку, а другие за закрытыми дверями размышляют о том, стоит ли публично выступать против президента, пока лидеры партии пытаются заставить членов партии подчиниться", - резюмирует издание.

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