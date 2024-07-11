https://news.day.az/world/1674201.html Польша пока не получит от НАТО самолеты для замены истребителей МиГ
Польша пока не получит от НАТО самолеты для замены истребителей МиГ
Варшава пока не договорилась с союзниками по НАТО о передаче ей самолетов взамен истребителей МиГ-29, которые запросила у польских властей Украина. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 замглавы Минобороны республики Павел Залевский, прибывающий в составе польской делегации на саммите альянса в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Пока такие решения [союзники по НАТО] не принимали", - сообщил политик. В связи с этим польская сторона пока не решилась передать Киеву запрошенную им эскадрилью истребителей МиГ-29.
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