Польша пока не получит от НАТО самолеты для замены истребителей МиГ

Варшава пока не договорилась с союзниками по НАТО о передаче ей самолетов взамен истребителей МиГ-29, которые запросила у польских властей Украина. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF24 замглавы Минобороны республики Павел Залевский, прибывающий в составе польской делегации на саммите альянса в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пока такие решения [союзники по НАТО] не принимали", - сообщил политик. В связи с этим польская сторона пока не решилась передать Киеву запрошенную им эскадрилью истребителей МиГ-29.

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