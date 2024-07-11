Турция начала работы по возобновлению зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне на полях саммита НАТО заявил, что Анкара начала работы по возобновлению зерновой сделки и готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент коммуникации турецкого лидера по итогам встречи.

"На встрече президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает усилия по прекращению украинско-российской войны путем заключения справедливого мира и начала работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Президент Эрдоган также заявил, что Турция готова к любой инициативе, включая посредничество, чтобы заложить основу для мира", - говорится в сообщении.

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