Британия не будет оглядываться на позицию США в вопросе признания Палестины

Великобритания будет самостоятельно принимать решение о признании Палестины как независимого государства без оглядки на позицию США или Израиля. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я буду определять нашу политику, а не следовать за кем-либо", - сказал глава британского правительства, слова которого приводит газета Evening Standard. Он подчеркнул, что за последние дни обсуждал конфликт в секторе Газа с лидерами других стран - членов НАТО. Премьер также выступил за установление режима прекращения огня в анклаве.

Стармер стал премьером Великобритании 5 июля после победы возглавляемой им Лейбористской партии на парламентских выборах. В предвыборном манифесте лейбористов содержалось обязательство признать Палестину независимым государством.

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