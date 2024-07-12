Главные спонсоры Байдена намерены прекратить финансирование его кампании

Основные спонсоры Демократической партии США собираются прекратить финансирование избирательной кампании президента Джо Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американскому порталу TMZ сообщили источники.

По их информации, спонсоры убеждены, что американский лидер не сможет победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в ноябре. Они "испытывают все большее недовольство" по поводу того, что руководству Демпартии "никак не удается убедить Байдена в том, что ему нужно сняться с выборов".

По словам одного из спонсоров демократов, предпринимателя Гидеона Штайна, которые приводит портал, даже если Демпартия окончательно утвердит кандидатуру Байдена на съезде, глава американской администрации "не получит от него ни цента". "Практически каждый крупный спонсор, с которым я говорил, разделяет мнение о необходимости перемен и выдвижения иной кандидатуры", - добавил он.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории США предвыборные теледебаты между действующим и бывшим президентами. По данным экспресс-опроса телекомпании CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу в них Трампу. Как сообщила газета The Wall Street Journal, в среде демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного выступления Байдена. 4 июля Трамп посчитал, что Байден снимет свою кандидатуру, а ему на смену придет вице-президент Камала Харрис, которую он расценил как более удобного для себя соперника, назвав ее жалкой.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.

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