Пезешкиан о развитии ядерной программы Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг обвинения США и союзников в том, что ядерная программа Ирана направлена на создание ядерного оружия, передает Day.Az.

В его статье, опубликованной в Tehran Times, он заявил: "Я хотел бы подчеркнуть, что оборонная доктрина Ирана не включает ядерное оружие, и настоятельно призываю Соединенные Штаты извлечь уроки из прошлых просчетов и соответствующим образом скорректировать свою политику".

Он напомнил, что именно США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и ввели экстерриториальные односторонние санкции, чем "нанесли ущерб нашей экономике на сотни миллиардов долларов".

Президент обвинил Вашингтон в "государственном терроризме", отметив организованное США убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Он заявил, что США и их западные союзники "злоупотребили режимом нераспространения, чтобы сфабриковать кризис, связанный с мирной ядерной программой Ирана", чтобы использовать это для поддержания постоянного давления на иранский народ.

"Соединенным Штатам необходимо признать реальность и понять раз и навсегда, что Иран не реагирует и не будет реагировать на давление", - подчеркнул Пезешкиан.

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