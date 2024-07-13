Китай пообещал симметричный ответ на ограничения США

Китай готов симметрично ответить на вводимые американской администрацией ограничения, если Вашингтон не изменит свой курс. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя визовые ограничения, введенные США в отношении некоторых китайских чиновников под предлогом защиты прав человека, передает Day.Az.

По его словам, объявленные Госдепартаментом США ограничительные меры являются "грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений". "Китай решительно отвергает и категорически осуждает их", - подчеркнул дипломат, отметив, что вопросы, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга, являются "внутренними делами Китая, и ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них".

Пресс-секретарь китайской дипмиссии отметил, что Пекин "призывает США прекратить дискредитацию" и "снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников". "Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично", - подчеркнул он.

В дипмиссии КНР обратили внимание на "социальную стабильность и экономическое развитие" СУАР, где "люди всех этнических групп <...> наслаждаются свободой вероисповедания", а "культура и языки этнических меньшинств, в том числе уйгуров, защищаются и передаются" по наследству. Кроме того, представитель дипмиссии КНР отметил "экономическое развитие, социальную гармонию и стабильность" в Тибете, а также подчеркнул, что после принятия в Гонконге закона о национальной безопасности (так называемая статья 23 основного закона города, аналога конституции) там удалось восстановить социальную стабильность и обеспечить защиту печати и свободу слова.

В то же время используемый Вашингтоном термин "транснациональные репрессии", по словам представителя посольства КНР, США придумали, "фабрикуя и собирая воедино" якобы основания для преследования китайских чиновников и сотрудников служб безопасности. "Китай категорически отвергает это", - подчеркнул он.

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