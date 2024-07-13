В Финляндии допустили переоценку ситуации на границе с РФ

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что принятие парламентом нового закона об отказе в убежище на границе позволит переоценить ситуацию по работе пропускных пунктов с Россией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, что новые инструменты могут позволить провести переоценку (ситуации на границе с РФ)", - сказала Рантанен в эфире телеканала MTV3, комментируя возможное открытие пропускных пунктов на границе с РФ.

Рантанен в очередной раз повторила, что открытие КПП на границе с Россией зависит от ситуации с безопасностью.

12 июля парламент Финляндии одобрил закон "О выдворении". Для его вступления в силу потребуется совместное решение правительства и президента Финляндии. Ожидается, что кабмин примет такое решение на следующей неделе. Закон будет действовать один год. Речь идет о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией (когда беженцев якобы используют как способ для достижения неких целей). Правительство будет вправе ограничивать прием заявлений от мигрантов о международной защите в непосредственной близости от определенной части границы Финляндии, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность страны.

19 мая глава финского правительства Петтери Орпо в интервью Yle Radio Suomi заявил, что законопроект позволит "осторожно открыть границу" с Россией.

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