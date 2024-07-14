ФБР и Минюст США подключились к расследованию стрельбы на митинге Трампа

Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США подключились в субботу к расследованию обстоятельств и причин стрельбы на митинге экс-президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По сведениям издания, следственными действиями руководит Секретная служба США, однако "несколько правоохранительных органов, в том числе Минюст США, Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и ФБР, мобилизуют свои ресурсы для проведения расследования".

В субботу во время выступления Трампа перед сторонниками в городе Батлер (штат Пенсильвания) раздались выстрелы. Республиканец прервал речь, на кадрах видеозаписи видно, что у него окровавлено правое ухо. В заявлении представителя Трампа Стивена Чуна, которое приводит газета The New York Times, говорится, что с бывшим американским лидером "все в порядке и он проходит осмотр в местном медицинском учреждении". Нападение произошло за два дня до национального съезда Республиканской партии, на котором, как ожидается, Трампа утвердят кандидатом в президенты.

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