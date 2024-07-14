https://news.day.az/world/1674793.html Маск предрек США опасные времена после стрельбы на митинге Трампа
Маск предрек США опасные времена после стрельбы на митинге Трампа
Американский предприниматель Илон Маск предрек США опасные времена после стрельбы во время митинга экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Впереди опасные времена", - написал Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Бизнесмен рассказал, что за последние восемь месяцев были предотвращены две попытки покушения на него самого. "Они [подозреваемые] были арестованы примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla", - уточнил Маск.
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