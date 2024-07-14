Маск предрек США опасные времена после стрельбы на митинге Трампа

Американский предприниматель Илон Маск предрек США опасные времена после стрельбы во время митинга экс-президента Дональда Трампа в штате Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Впереди опасные времена", - написал Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Бизнесмен рассказал, что за последние восемь месяцев были предотвращены две попытки покушения на него самого. "Они [подозреваемые] были арестованы примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla", - уточнил Маск.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!