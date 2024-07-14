Полиция не реагировала на предупреждения о мужчине с оружием на митинге Трампа

Сотрудники полиции и Секретной службы США не реагировали на предупреждения о вооруженном мужчине на митинге экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом рассказал сторонник республиканца Грэг Смит, который присутствовал на его предвыборном мероприятии в городе Батлер (штат Пенсильвания), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы заметили парня, который полз по крыше здания рядом с нами, в 50 футах (15 метров - прим. ТАСС) от нас, - сказал он британской вещательной корпорации Би-би-си. - У него была винтовка, мы ясно видели винтовку. Мы указали полиции на него. Мы сказали им, что на крыше парень с винтовкой".

Смит отметил, что в течение трех-четырех минут пытался предупредить полицейских о наличии угрозы, но те не реагировали на его сообщения. При этом он выразил мнение, что сотрудники Секретной службы, располагавшиеся ближе к сцене, где выступал Трамп, вероятно, не могли видеть злоумышленника из-за "наклона крыши". "Почему на всех этих крышах нет Секретной службы? Это небольшое место. [Это] провал в системе безопасности, 100% провал в безопасности", - добавил очевидец.

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