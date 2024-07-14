Турция нацелена на минимизацию энергозависимости

Турция стремится минимизировать энергетическую зависимость и максимально развить газораспределительную и энергетическую системы страны.

Как передает Day.Az, об этом заявил в Трабзоне министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Он отметил, что если в 2002 году природный газ был доступен лишь в пяти провинциях Турции, то сегодня "голубое топливо" поставляется в каждую из 81 провинции страны.

"Газифицированы уже 860 населенных пунктов", - сказал глава Минэнерго.

Байрактар подчеркнул, что текущие объемы добычи газа и нефти в стране недостаточны для покрытия потребностей развивающегося турецкого рынка.

"Мы планируем довести объем добычи нефти до 100 тыс. баррелей в сутки к концу года, тогда как внутренний спрос составляет 1 млн баррелей. Поэтому необходимы новые месторождения и альтернативные проекты сотрудничества в нефтегазовой отрасли с Ливией, Ираком, Сомали и на Южном Кавказе", - отметил министр.

Министр энергетики также поделился ожиданиями от перспективного газового месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря.

"Это месторождение, обнаруженное в 2020 году, стало самым крупным в истории нашей республики. Резервы "Сакарьи" оцениваются в 710 млрд кубометров. Поставки газа с Черного моря уже позволяют покрыть потребности 2,4 млн абонентов. Мы добываем 5,5 млн кубометров газа в сутки и нацелены на показатель в 10 млн кубометров", - сказал Байрактар.

Он также отметил значимость повышения энергоэффективности.

"На эти цели с 2024 по 2030 годы планируется выделить 20 млрд долларов. Мы также серьезно отстаем в области мирного атома. После ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую" планируется строительство атомных электростанций в Синопе и Тракье. Нам необходимо довести выработку электроэнергии в Турции до 20 тыс. мегаватт к 2050 году", - добавил Байрактар.

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