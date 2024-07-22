США уничтожили четыре беспилотных катера хуситов в Красном море

Американские военнослужащие уничтожили четыре беспилотных катера мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" в Красном море.

Как сообщает Day.Az, такая информация приводится на странице Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) в социальной сети X.

"За последние 24 часа силы Центрального командования США успешно уничтожили четыре поддерживаемых Ираном беспилотных надводных судна хуситов в Красном море", - говорится в публикации.

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