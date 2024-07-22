https://news.day.az/world/1676381.html США уничтожили четыре беспилотных катера хуситов в Красном море
США уничтожили четыре беспилотных катера хуситов в Красном море
Американские военнослужащие уничтожили четыре беспилотных катера мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" в Красном море.
Как сообщает Day.Az, такая информация приводится на странице Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) в социальной сети X.
"За последние 24 часа силы Центрального командования США успешно уничтожили четыре поддерживаемых Ираном беспилотных надводных судна хуситов в Красном море", - говорится в публикации.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре