Шведских офицеров могут отправить в силы передового базирования НАТО в Финляндии

Шведские офицеры могут быть откомандированы в расквартированные на севере Финляндии, в Лапландии, многонациональные силы передового базирования НАТО (FLF, Forward Land Forces), сообщает газета Svenska Dagbladet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Шведские офицеры войдут в состав штаба, который будет управлять подразделениями сил передового базирования", - рассказал газете источник в штабе вооруженных сил Швеции.

Решение о размещении сил передового базирования НАТО в Финляндии для защиты северного фланга было принято вскоре после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу. Основная задача FLF в Финляндии - расширение военного присутствия НАТО на северо-востоке Европы "в целях проведения учений исключительно для военного сдерживания".

Как сообщает издание, в случае военной необходимости расквартированная в Будене на севере королевства Норрландская бригада 119 ВС Швеции, обученная для действий в субарктических условиях, выдвинется на север Финляндии. Предложение о создании этой бригады было представлено правительством парламенту еще до принятия Оборонного решения 2020 года (принимается парламентом раз в четыре года). Укомплектование армейского соединения должно быть осуществлено в период 2026-2030 годах.

В настоящее время силы передового базирования НАТО присутствуют на постоянной основе в восьми странах Восточной Европы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!