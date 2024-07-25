https://news.day.az/world/1677346.html Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании - ВИДЕО
Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании - ВИДЕО
Камала Харрис опубликовала первое видео своей предвыборной кампании, заявив, что будет участвовать в выборах президента США.
Как передает Day.Az, об этом говорится публикации в соцсети "Х".
"Меня зовут Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - отметила она.
В другой публикации она призвала "присоединиться к борьбе".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре