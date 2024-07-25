Число служащих в ВС ФРГ несовершеннолетних увеличивается

Число проходящих службу в Бундесвере (ВС ФРГ) несовершеннолетних продолжает расти. За последние пять лет Бундесвер рекрутировал в общей сложности 7 681 несовершеннолетнего, пишет агентство DPA со ссылкой на ответ Минобороны ФРГ на запрос группы Левой партии в Бундестаге.

Самый высокий показатель был зафиксирован в 2023 году: 1 996 новобранцев в возрасте до 18 лет. Годом ранее этот показатель составлял 1 773 человек. По данным Бундесвера, всего в 2023 году было набрано 18 800 солдат.

Добровольная служба в Бундесвере разрешена с 17 лет с согласия родителей. Если бы желающим пришлось ждать до 18-летия, чтобы начать обучение, они оказались бы в невыгодном положении по сравнению с теми, кто начинает свою карьеру в гражданском секторе с того же возраста, полагают в ВС ФРГ. Принятые в Бундесвер в 17 лет освобождены от несения караульной службы и участия в зарубежных миссиях. Оружие такие молодые люди могут использовать только в процессе обучения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Левая партия раскритиковала подобную практику. "Правительство Германии, похоже, теперь полностью отказалось от защиты несовершеннолетних от милитаризации", - заявила представитель левых в Бундестаге Николь Гольке. Она также осудила выступления представителей Бундесвера в немецких школах. Школа, по мнению Гольке, должна быть политически нейтральным и безопасным местом, а политическое образование должно быть независимым и соответствующим возрасту. "Такая преднамеренная и увеличивающаяся вербовка молодых людей неприемлема", - констатировала она.

Министерство обороны отвергает обвинения в милитаризации в отношении молодых офицеров.

В конце марта 2023 года Минобороны ФРГ сообщило, что численность кадрового состава Бундесвера сокращается второй год подряд из-за оттока личного состава. В 2022 году ряды германской армии покинули 19,5 тыс. военнослужащих, еще более 4,2 тыс. военных досрочно вышли в отставку. При этом Берлину удалось привлечь на военную службу лишь 18,8 тыс. рекрутов.

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