Нетаньяху поблагодарил Байдена за 50 лет поддержки Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Джо Байдена за 50 лет поддержки еврейского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Нетаньяху в начале их встречи в Белом доме

"Господин президент, мы знаем друг друга 40 лет, вы знаете каждого премьер-министра [Израиля] за последние 50 лет. Хочу поблагодарить вас за 50 лет поддержки Израиля", - сказал Нетаньяху в начале их встречи в Белом доме.

"Буду рад обсудить с вами нашу работу на предстоящие месяцы", - добавил глава израильского кабмина, обращаясь к хозяину Белого дома. Кадры начала встречи опубликовали израильские СМИ.

Нетаньяху 22 июля направился в американскую столицу, где 24 июля выступил перед Конгрессом США. После переговоров с Байденом у главы израильского кабмина запланирована на 25 июля встреча в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Харрис. Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что его встреча с Нетаньяху в поместье в штате Флорида состоится 26 июля.

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