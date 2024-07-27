Блинкен подтвердил приверженность США принципу "одного Китая"

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И во Вьентьяне подтвердил приверженность Вашингтона политике "одного Китая".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Блинкен заявил, что США прилагают активные усилия для стабилизации американо-китайских отношений, твердо придерживаются политики "одного Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Китая.

По сведениям китайского министерства, глава Госдепартамента выразил заинтересованность в "поддержание регулярных контактов с китайской стороной". Он также указал на готовность Вашингтона вместе с Пекином продвигать сотрудничество по таким направлениям, как борьба с наркоторговлей, развитие технологий в области искусственного интеллекта.

Как утверждает МИД КНР, Блинкен высказал стремление "контролировать разногласия, избегать недопонимания и просчетов".

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