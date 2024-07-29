США предложили Индии услуги на сумму $3,1 млрд по созданию беспилотников

США предложили Индии консалтинговые услуги на сумму $3,1 млрд по разработке в стране усовершенствованных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает газета The Economic Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, предложения были сделаны на переговорах о закупке Индией 31 американского разведывательного БПЛА MQ-9B. Как ожидается, сделка будет рассмотрена и одобрена на предстоящем заседании Совета по оборонным закупкам индийского правительства под председательством премьер-министра Нарендры Моди. Американские консалтинговые услуги позволят сократить время разработок и выпуска беспилотников индийскими организациями и предприятиями.

В феврале Госдепартамент США разрешил возможную продажу Индии беспилотников MQ-9B Sky Guardian Aircraft и других систем на $3,99 млрд, без учета цены консалтинговых услуг. Индийские власти в рамках готовящейся сделки запросили разрешение на приобретение у США 31 беспилотника MQ-9B Sky Guardian Aircraft, 170 ракет AGM-114R Hellfire, 310 управляемых авиабомб GBU-39B, запчастей и различных систем.

Индия планирует распределить закупаемые у США MQ-9B Sky Guardian Aircraft между сухопутными силами, ВВС и ВМС и разместить беспилотники на передовых базах у границ с Пакистаном и Китаем.

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