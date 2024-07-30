Премьер-министр Италии заявила о новом этапе отношений с КНР

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о новом этапе отношений с КНР, которые будут развиваться на альтернативной "Новому Шелковому пути" основе. Как она указала в беседе с итальянским журналистами после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, "рамкой этого стратегического партнерства станет трехлетний план действий по наращиванию взаимодействия", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предлагаем альтернативный "Шелковому пути" подход. Я всегда была против вхождения в инициативу "Один пояс - один путь", поэтому выйти из нее - это последовательный выбор. Но это не единственный способ выстраивать наши отношения с Китаем", - приводит ее слова агентство ANSA. "План действий - новый этап отношений с Китаем", - указала она.

Мелони считает, что от участия в инициативе "Один пояс - один путь", закрепленного в меморандуме, подписанном одним из ее предшественников Джузеппе Конте в 2019 году, Италия не получала должной выгоды. Другие европейские страны имеют превосходящий Италию товарообмен с КНР, отметила она.

Мелони пояснила, что подписанный ею план является "рамочным", над конкретными пунктами будут работать профильные министры. Одной из тем станет совместное производство электрических машин как одно из направлений "индустриального сотрудничества". При этом она подчеркнула, что должны уважаться "все географические прерогативы происхождения товаров, их безопасность, экологичность материалов". "Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества, но на равноправной коммерческой основе", - добавила итальянский премьер.

Она особо отметила роль Пекина в качестве важного посредника в урегулировании "ситуаций нестабильности в нынешнем геополитическом контексте".

Ранее правительство Мелони вышло из инициативы Пекина "Один пояс - один путь" (в западных СМИ часто называют "Новым Шелковым путем" - прим. ТАСС). Это сотрудничество предполагало наращивание товарообмена и возможность использования итальянских портов для реализации предложенной в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином концепции активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов. Италия была единственной страной Группы семи, присоединившейся к инициативе.

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