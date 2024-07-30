Турция и Армения договорились упростить взаимные визовые процедуры для владельцев диппаспортов

Между Турцией и Арменией достигнута договоренность о взаимном упрощении визовых процедур для владельцев дипломатических паспортов.

Как сообщает во вторник Day.Az, информация об этом распространилась в армянских СМИ.

Было отмечено, что стороны также достигли договоренности об оценке технических потребностей региона для запуска железнодорожного пограничного перехода Ахурик/Акьяка.

Специальные представители по нормализации отношений между двумя странами Рубен Рубинян и Сардар Кылыч подтвердили приверженность продолжению процесса урегулирования без каких-либо предварительных условий для достижения конечной цели урегулирования отношений между двумя странами.

Отметим, что сегодня на армяно-турецкой границе прошла V встреча специальных представителей по нормализации отношений между двумя странами Рубена Рубиняна и Сардара Кылыча.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!