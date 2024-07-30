Турция и Армения договорились упростить взаимные визовые процедуры для владельцев диппаспортов
Между Турцией и Арменией достигнута договоренность о взаимном упрощении визовых процедур для владельцев дипломатических паспортов.
Как сообщает во вторник Day.Az, информация об этом распространилась в армянских СМИ.
Было отмечено, что стороны также достигли договоренности об оценке технических потребностей региона для запуска железнодорожного пограничного перехода Ахурик/Акьяка.
Специальные представители по нормализации отношений между двумя странами Рубен Рубинян и Сардар Кылыч подтвердили приверженность продолжению процесса урегулирования без каких-либо предварительных условий для достижения конечной цели урегулирования отношений между двумя странами.
Отметим, что сегодня на армяно-турецкой границе прошла V встреча специальных представителей по нормализации отношений между двумя странами Рубена Рубиняна и Сардара Кылыча.
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