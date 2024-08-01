СМИ назвали «наивной» идею возобновления ядерных испытаний США

Если США первыми предпримут попытку возобновить испытания ядерного оружия, они быстро убедятся, насколько наивными были.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Foreign Affairs.

Соединенные Штаты обладают техническим превосходством своего ядерного арсенала лишь потому, что Россия и Китай прекратили испытания, а Вашингтон вложил значительные средства в научные исследования, указывает издание.

Потенциальная команда кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа снова выдвигает идею о возобновлении Штатами испытаний ядерного оружия. Однако если это произойдет, Россия и Китай наверняка последуют примеру. Испытания могут начать и другие страны, например Иран или Саудовская Аравия, которые могут создать оружие. В результате ядерные противники США станут еще боеспособнее, пишет Foreign Affairs.

Издание напоминает, что сторонники применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки считали, что Соединенные Штаты будут обладать ядерной монополией над Советским Союзом на протяжении десятилетий. Однако Москва получила собственную бомбу менее чем за четыре года. Потом утверждали, что разработка водородной бомбы вернет лидерство Вашингтону. У СССР она появилась менее чем через два года после США, а потом и у других стран, включая Китай.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для Foreign Affairs высказал мнение, что Соединенным Штатам следует возобновить подземные ядерные взрывы в пустыне Невады.

"Соединенным Штатам необходимо поддерживать техническое и количественное превосходство над объединенными ядерными арсеналами Китая и России", - считает О'Брайен. Для этого, по его словам, Вашингтон должен впервые с 1992 года испытать новое ядерное оружие "в реальности, а не только с помощью компьютерных моделей".

Страна провела больше ядерных взрывов (1149), чем Россия (969) и Китай (45) вместе взятые. Однако "США почти никогда не доставали ядерное оружие из арсенала и не испытывали его затем, взорвав в пустыне", - отмечает издание.

Соединенные Штаты прекратили испытания в 1992 году, а в 1996-м подписали, но не ратифицировали (как и Китай) Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

У страны на тот момент было технологическое преимущество, в частности оптоволоконные кабели и суперкомпьютеры, которые значительно превосходили машины в России и Китае. В США также была создана инфраструктура для исследований, в частности подземная лаборатория субкритических экспериментов (PULSE), где проводятся опыты с небольшими количествами плутония, что позволяет понять, как работает ядерное оружие без реальных испытаний, отмечает издание.

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