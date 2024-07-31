Британские истребители Eurofighter будут патрулировать над Польшей

Британские истребители Eurofighter начнут патрулировать польское воздушное пространство со следующего года, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает PAP, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я получил сообщение из Великобритании о том, что в строительстве Tarcza Wschod ("Восточный щит") примут участие не только ее инженерные войска, также в следующем году к защите польского неба будут привлечены британские истребители Eurofighter", - сказал министр.

Панее на встрече министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша с главой Минобороны Великобритании Джоном Хили была достигнута предварительная договоренность об отправке группы британских инженерных войск в Польшу и участии Великобритании в миссии воздушной полиции НАТО для патрулирования польского воздушного пространства.

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