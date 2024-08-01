Харрис обвинила Трампа в неуважении и попытках посеять раздор

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост страны, обвинила своего основного соперника в предвыборной гонке Дональда Трампа в неуважении и попытках посеять раздор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дональд Трамп выступал на ежегодной встрече Национальной ассоциации темнокожих журналистов. И это было все то же старое представление с разобщением и неуважением", - сказала представляющая партию демократов Харрис на мероприятии в Хьюстоне (штат Техас), организованном темнокожими студентами.

"Позвольте мне просто сказать, что американцы заслуживают лучшего, - добавила она. - Американцы заслуживают лидера, который говорит правду. Который не отвечает враждебностью и гневом, когда его ставят перед фактами. Мы заслуживаем лидера, который понимает, что наши различия нас не разобщают. Они являются источником нашей силы".

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