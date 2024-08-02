В Финляндии возобновят призыв в армию лиц с диабетом

Власти Финляндии планируют возобновить призыв в армию лиц с диабетом. Об этом сообщил общественный вещатель Yle, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, рабочая группа Генерального штаба Сил обороны Финляндии завершила в июне рассмотрение вопроса о возможности службы в армии лиц с диабетом. Теперь Генштаб будет принимать решение о введении новых категорий годности к военной службе. Для призыва в армию больных диабетом потребуется проведение отдельного отбора или прохождение ими специального медицинского осмотра, чтобы оценить их пригодность.

Отмечается, что Министерство обороны Финляндии начнет рассмотрение этого вопроса не позднее начала осени. В 2018 году Генеральный штаб Сил обороны Финляндии ввел запрет на службу в армии лиц с диабетом.

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