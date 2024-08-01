Греция выдвинула кандидатуру Дзидзикостаса на должность еврокомиссара

Греция выдвинула кандидатуру губернатора греческой области Центральная Македония и первого вице-президента Европейского комитета регионов Апостолоса Дзидзикостаса на должность еврокомиссара в новом составе Европейской комиссии (ЕК). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель правительства Павлос Маринакис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "Греция выдвигает кандидатуру Дзидзикостаса на должность еврокомиссара от Греции, премьер-министр Кириакос Мицотакис уже проинформировал об этом председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен", - сказал Маринакис.

Представитель кабмина отметил, что Дзидзикостас имеет "большой опыт работы на институциональных должностях как в Греции, так и в Европе, где в 2020 году он был избран президентом Европейского комитета регионов". С 2022 года он занимает пост первого вице-президента этого комитета.

По его словам, вечером премьер-министр встретится с Дзидзикостасом в своей афинской резиденции "Дворец Максима".

Портфель еврокомиссара по обороне

Ранее газета Kathimerini сообщала, что Греция претендует на должность еврокомиссара по обороне в новом составе Еврокомиссии. По ее информации, портфель комиссара ЕС по обороне находится в сфере интересов греческого правительства, поскольку ранее премьер-министр Греции возглавил создание единой оборонной политики на общеевропейском уровне. Вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском они предложили создать в Европе аналог израильской системы ПРО "Железный купол". Издание указывало, что тот факт, что страна не обладает собственной военной промышленностью и это делает ее более "непредвзятым игроком". При этом отмечается, что многие страны - участницы ЕС считают Грецию слишком "маленькой страной" для такого важного портфеля. Отмечается, что, кроме Греции, на ту же должность претендует и Польша.

Помимо поста еврокомиссара по обороне Греция претендует на должности представителя по вопросам сельского хозяйства и жилому строительству.

24 июля Кириакос Мицотакис заявил, что страна рассчитывает получить важный пост в новом составе Еврокомиссии. Призыв премьера дать стране ключевой пост в ЕК прозвучал после того, как Урсулу фон дер Ляйен официально избрали на второй срок и ей удалось заручиться поддержкой Европарламента. Европейское издание газеты Politico указывало, что Мицотакис может получить желаемое, поскольку он "сыграл ключевую роль" в ее переизбрании главой Еврокомиссии.

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