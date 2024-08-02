Харрис набрала необходимое для выдвижения кандидатом в президенты число голосов

Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое количество голосов делегатов Демократической партии, принимающих участие в онлайн-выборах, чтобы официально стать кандидатом на высший государственный пост страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в письменном заявлении председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

"Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник", - отметил он.

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