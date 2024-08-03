В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии

В Сербии, в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", произошел взрыв, пострадали семь человек.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет местный портал "Вечерне новости".

Согласно данным полиции города Валево, в цеху предприятия в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились к врачам с различными травмами.

"Крушик" является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии.

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