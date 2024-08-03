https://news.day.az/world/1679546.html В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии
В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии
В Сербии, в одном из цехов оборонного предприятия "Крушик", произошел взрыв, пострадали семь человек.
Как сообщает Day.Az, об этом пишет местный портал "Вечерне новости".
Согласно данным полиции города Валево, в цеху предприятия в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились к врачам с различными травмами.
"Крушик" является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии.
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