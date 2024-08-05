«Хезболла» атаковала командный пункт армии Израиля

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий движению "Хезболла", атаковал территорию командного пункта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Дрон-камикадзе смог преодолеть противовоздушную оборону. Его целью стал недавно дислоцированный возле поселения Айелет-ха-Шахар штаб 91-й дивизии израильской армии.

По данным СМИ, объект находился у границы Израиля и Ливана. При атаке пострадали двое израильских военных. Они получили ранения средней степени тяжести.

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