https://news.day.az/world/1679753.html «Хезболла» атаковала командный пункт армии Израиля - есть раненые
«Хезболла» атаковала командный пункт армии Израиля - есть раненые
Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий движению "Хезболла", атаковал территорию командного пункта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Дрон-камикадзе смог преодолеть противовоздушную оборону. Его целью стал недавно дислоцированный возле поселения Айелет-ха-Шахар штаб 91-й дивизии израильской армии.
По данным СМИ, объект находился у границы Израиля и Ливана. При атаке пострадали двое израильских военных. Они получили ранения средней степени тяжести.
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